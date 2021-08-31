Президент України прибув у США з офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки, де 1 вересня він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Лідери країн обговорять питання безпеки і стратегічного партнерства, а також підпишуть документи у сфері оборони.

Офіційно візит Володимира Зеленського в США починається 31 серпня.

Про майбутню зустріч лідери країн попередньо домовилися ще на початку літа, під час телефонної розмови. Через рішення розширити програму поїздки, візит в Білий дім був перенесений на 31 серпня. А за півтора дня до переговорів стало відомо, що зустріч змістилася ще на день і пройде 1 вересня - у зв'язку з ситуацією в Афганістані.