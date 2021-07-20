Президент України зустрівся з Президентом Європейської ради

Під час робочого візиту до Грузії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

На початку розмови Глава Української держави подякував Президенту Європейської ради за підтримку в проведенні першої зустрічі в форматі "ЄС + Асоційоване тріо" (Україна, Грузія, Молдова) на найвищому рівні та готовність сприяти подальшому зближенню асоційованих партнерів з Європейським Союзом.

"Дуже важливо, що ви були присутні на цій зустрічі. Наші народи заслуговують на європейську перспективу, враховуючи, зокрема, те, що обсяг зобов'язань наших трьох держав за угодами про асоціацію можна порівняти із зобов'язаннями нинішніх країн - кандидатів на членство в ЄС", - відзначив Президент України.

Володимир Зеленський та Шарль Мішель обговорили підготовку Саміту Україна - Європейський Союз, який заплановано на жовтень цього року.

Глава Української держави запропонував розглянути низку ініціатив для розвитку практичної співпраці між державами "Асоційованого тріо" та ЄС, які мали б користь як для громадян, так і для бізнесу. Зокрема, це стосується реалізації спільних інфраструктурних проектів, взаємодії у сфері транспорту, енергетики, охорони здоров'я, безпеки та оборони, цифрового ринку й торгівлі.