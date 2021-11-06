Президент вивів Резнікова з української делегації ТКГ та поклав його обов'язки на Костіна

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу української делегації у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі міністра оборони Олексія Резнікова. Виконувати його обов'язки буде голова комітету Ради з правової політики Андрій Костін.

Відповідний указ No568/2021 від 5 листопада опубліковано на сайті глави держави.

"Вивести зі складу делегації України для участі у тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, увільнивши його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації", - ідеться у президентському указі.

Цим самим указом Зеленський тимчасово поклав обов'язки першого заступника голови делегації на представника України в робочій групі з політичних питань Костіна.

Резніков входив до ТКГ із вересня 2019 року. Він очолював Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з березня 2020 року. 3 листопада Рада проголосувала за відставку Резнікова, 4 листопада Рада призначила його міністром оборони.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України очолила нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук, вона говорила, що планує брати участь у ТКГ.

Голова української делегації у ТКГ, колишній президент України Леонід Кравчук, із кінця червня не бере участі у засіданнях. Прессекретарка Кравчука Оксана Сибірцева розповіла, що лікарі заборонили будь-які навантаження. Згодом з'явилася інформація, що Кравчуку зробили операцію на серці. 2 листопада засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон розповів, що Кравчук почувається краще й почав розмовляти. За матеріалами Гордон.