Президент вручив державні нагороди учасникам саміту Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди учасникам саміту Кримської платформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що після закінчення першого саміту Кримської платформи Зеленський подякував його учасникам за підтримку України та вручив їм високі державні нагороди.

Так, орден князя Ярослава Мудрого І ступеня отримали: президент Польщі Анджей Дуда, президент Угорщини Янош Адер, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Литви Гітанас Наусєда, президент Фінляндії Саулі Нііністьо, президент Словенії Борут Пахор, президент Молдови Мая Санду та виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Орденом Ярослава Мудрого II ступеня відзначений прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, президент Національної ради парламенту Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі, прем'єр-міністр Румунії Флорін-Васіле Кицу, прем'єр-міністр

23 серпня у Києві відбувся інавгураційний саміт Кримської платформи.