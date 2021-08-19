Президент Зеленський призначив на завтра засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони. Захід заплановано на завтра.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела.

Теми засідання РНБО і президента Володимира Зеленського поки невідомі. Варто відзначити, що раніше глава України ввів у дію низку рішень РНБО.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексію Данилову організувати проведення засідання Ради 20 серпня.

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про стан водних ресурсів України". Глава держави підписав відповідний документ сьогодні, 13 серпня.

Вчора Володимир Зеленський підписав і ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону". У документі містяться секретні доручення для Кабінету міністрів.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою", прийняте на засіданні 30 липня . Передбачається розробка Стратегічного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року.

За матеріалами UA.NEWS