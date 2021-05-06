Президент Зеленський запропонував США стати співзасновниками "Кримської платформи" - ОП

Президент України Володимир Зеленський попросив у США допомоги в протистоянні "загрозі" в Чорноморсько-Азовському регіоні, а також запропонував їм стати співзасновниками "Кримської платформи". Про це він сказав під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 6 травня, пише пресслужба Офісу президента.

"Ми б хотіли, щоб ви нам у цьому допомогли. Тому що нам одним буде складно протистояти загрозі в Чорноморсько-Азовському регіоні. Хочемо, щоб США були одним із засновників та лідерів Кримської платформи та запрошуємо американську сторону до участі в її першому саміті", - підкреслив Зеленський.

Президент України також закликав країни НАТО посилювати військову присутність у Чорноморсько-Азовському регіоні, щоб була змога відповідати спільними діями союзників на морі.

Крім того, Президент висловив сподівання, що на саміті НАТО 14 червня розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною плану дій щодо членства в Альянсі.

"Просимо сприяння США у започаткуванні цього процесу", - додав він.

5 травня Ентоні Блінкен прибув до Києва. 6 травня він провів зустрічі з представниками української влади і громадськості.

Блінкен - перший чиновник адміністрації президента США Джо Байдена, який прибув з візитом в Україну.

Він повідомив, що американський президент планує приїхати в Україну з візитом, коли зможе.

Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Києві 6 травня обговорював тимчасово окуповані території України і, зокрема, анексований Крим.

Напередодні в Держдепартаменті США висловили стурбованість "агресивними діями" Кремля щодо України і закликали Росію повернути їй повний контроль над Кримським півостровом.

До цього офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Росія повинна припинити незаконну анексію Криму, а також виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами.

У Кремлі неодноразово заявляли, що тема територіальної приналежності Криму закрита.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що його польський колега Анджей Дуда погодився приїхати на саміт "Кримської платформи" в серпні 2021 року.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт "Кримської платформи" відбудеться 23 серпня 2021 року - до 30-річної річниці незалежності України.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту "Кримської платформи" буде ухвалена відповідна декларація.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною "Кримській платформі", якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова - від водопостачання до транспортного сполучення.

Міжнародний майданчик з деокупації Криму

Міжнародний майданчик з деокупації Криму - ініціатива української влади щодо створення переговорної платформи для координації дій України і міжнародних партнерів стосовно захисту прав кримчан і деокупації анексованого півострова.

На 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський закликав країни-учасниці приєднатися до створення такої платформи. Раніше про такі плани заявляли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і Міністерстві закордонних справ України. В українському зовнішньополітичному відомстві вважають, що переговорні майданчики з врегулювання конфлікту на Донбасі та деокупації Криму повинні бути окремими один від одного.

Перша заступниця глави МЗС України Еміне Джеппарова повідомила, що Росію запросять брати участь у міжнародній платформі з деокупації Криму, але надій на це небагато. До цього глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що не бачить Росію в роботі цього майданчика.

У жовтні 2020 року про свою зацікавленість у роботі в рамках міжнародної платформі з деокупації Криму заявила Польща.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав запевнення лідерів Європейського союзу в тому, що ЄС готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Офіційний Київ очікує приєднання до платформи з деокупації Криму Туреччини, Малайзії, Словаччини, Великої Британії та інших країн.

У Кремлі неодноразово вказували на те, що питання Криму закрите і Росія не має наміру включати його в міжнародні переговори. За матеріалами Крым.Реалии.