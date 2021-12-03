Президента закликали накласти вето на податковий закон

Народний депутат Олексій Гончаренко закликав президента Володимира Зеленського накласти вето на законопроект No5600, який прийняли депутати 30 листопада, та відправити його на доопрацювання - для того, щоб збалансувати оподаткування на видобування руди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення нардепа на адресу голови держави, опубліковане у Telegram-каналі.

"На засіданні Верховної ради була відхилена поправка No97, яка встановлювала рівні умови оподаткування видобування залізної та марганцевої руди. В результаті цього відхилення справедливе оподаткування марганцевої руди не встановлене, а рента на видобування руди не збалансована", - сказано у зверненні Гончаренка.

Народний депутат закликав президента застосувати право вето до проєкту, та внести вмотивовані пропозиції щодо оподаткування добування марганцевих руд.

"Як я вже казав, "слуги" чомусь багато говорять про податки на видобуток залізної руди. А про марганцеву - чомусь забувають. І так вийшло, що саме на видобуток марганцевої руди має монополію пан Ігор Валерійович Коломойський", - пояснив депутат.

Гончаренко висловив переконання: якщо президент підпише згаданий проєкт, це свідчитиме про його зв'язок з олігархом Коломойським.

"Або президент накладе вето на цей закон, або це покаже залежність вищої влади від бенефіціара", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила у цілому законопроєкт No5600, яким підвищуються податки для населення та для ряду галузей. За оцінками економістів, якщо цей закон буде ухвалено, ціни на всі товари та послуги в Україні зростуть мінімум на 15%, а українці будуть змушені платити податок за земельні ділянки.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що народні депутати відхилили поправку No97 і вивели з-під підвищеного оподаткування марганцеві руди, які в Україні монопольно добуває олігарх Ігор Коломойський, через його зв'язок з президентом Володимиром Зеленським.

У свою чергу народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що неоднаковий підхід норм закону до бізнесу в залежності від того, якому олігарху він належить, викличе подив у міжнародних партнерів України, як то ЄС, МВФ, керівництва США та міжнародних бізнес-асоціацій.