Президенти Литви та Польщі візьмуть участь у саміті Кримської платформи

Президенти Литви й Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда візьмуть участь у саміті Кримської платформи. Також вони візьмуть участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі з віце-маршалом Сейму Польщі Малгожатою Госевською та віце- спікером Сейму Литви Паулюсом Саударгасом.

"Я хотів би подякувати польську і литовську боку за офіційні повідомлення взяти участь і бути представленим на найвищому президентському розрівняна саміті Кримської платформи і заходах святкування з нагоди 30 річниці незалежності України", - заявив Стефанчук.

Він додав, що Україна запропонувала провести саміт глав держав "Люблінського трикутника" в рамках заходів 23-24 серпня в Києві.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Участь в установчому саміті, зокрема, візьме голова Європейської Ради Шарль Мішель, а також представники країн Європи.

На саміт Кримської платформи приїдуть президент Європейської Ради Шарль Мішель, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і високий представник ЄС Жозеп Боррель.

За матеріалами РБК-Україна.