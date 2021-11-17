Президенти України та Туреччини обговорили співпрацю в оборонній сфері

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом. Лідери країн обговорили питання співпраці в оборонній сфері.

Про це повідомляється на сайті президента.

Володимир Зеленський високо оцінив незмінну підтримку з боку Туреччини територіальної цілісності та суверенітету України, а також активне залучення до роботи нового міжнародного механізму - Кримської платформи.

Лідер України подякував президентові Туреччини за співчуття у зв'язку із загибеллю українських воїнів на сході держави, а окрему увагу приділив питанню звільнення українських громадян, які незаконно утримуються Росією.

Зеленський і Ердоган обмінялися думками щодо ситуації в області безпеки в регіоні, а також щодо відповідних ініціатив щодо посилення безпеки в регіоні Чорного моря.

Президенти обговорили питання співпраці в оборонній сфері. Сторони констатували, що стратегічне партнерство вже сьогодні зміцнює збройні сили двох країн, було відзначено реалізацію низки важливих проєктів у галузях будування літаків та розвитку ВМС, а також перспективи для поглиблення такої взаємодії.

Володимир Зеленський розповів Ердогану про початок серійного виробництва транспортного літака Ан-178.

"Запрошую Туреччину приєднатися до кола його замовників", - зазначив президент України.

Співрозмовники підтвердили налаштованість на завершення найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі, приділили увагу стану реалізації досягнутих домовленостей щодо ряду проєктів двостороннього порядку денного, зокрема, будівництву житла для представників кримськотатарського народу, обговорили питання взаємодії.

Президенти домовилися провести ювілейне, 10 засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві. Зазначалося, що цьому важливому заходу має передувати ґрунтовна підготовка, зокрема, проведення в грудні поточного року другого засідання "Квадриги" на рівні міністрів закордонних справ та оборони.

Київ та Анкара сподіваються незабаром підписати угоду про вільну торгівлю. Документ має бути підписано вже у лютому 2022 року.

Українське ДП "Івченко-прогрес" та турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про співпрацю. У ньому передбачаються постачання двигунів, які виробляються в Україні, для безпілотних літаків, вироблених у Туреччині.

Протягом чотирьох років кількість спільних проєктів України та Туреччини в оборонній сфері перевищила позначку в 30. За матеріалами UA.NEWS