Президентка Молдови Санду пояснила свою участь у Кримській платформі та відмову від саміту СНД

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила підтримку України своєю участю у Кримській платформі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Комерсант".

"Моя присутність на Кримській платформі - це додаткове підтвердження прихильності Молдови до принципу територіальної цілісності, незалежності держави Україна. Наша позиція тут не змінилася: ми поважаємо територіальну цілісність України, і це взаємно", - заявила президентка Молдови.

Санду пояснила, що на саміті СНД була присутня прем'єр-міністерка Гаврилиця, тому що обговорювані теми є прерогативою уряду Молдови.

"Для нас важливим є прагматичний діалог у цьому форматі (СНД. - Ред.), що у нас відкрита зовнішня політика і що нам дуже цікава ця платформа, тому що дає можливість просування наших економічних торгових відносин з країнами- членами СНД. Чому вона брала участь? Тому що в уряду найбільші прерогативи у торговельно-економічних відносинах. Тут уряд має більше прерогатив, ніж у мене", - сказала Санду.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розмову із президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Він запевнив, що Україна готова й надалі допомагати Молдові.