Президентський рейтинг КМІС: Порошенко наздоганяє Зеленського

Петро Порошенко скорочує відрив від Володимира Зеленського

Згідно з даними опитування КМІС, якби вибори президента відбувались у лютому 2021 року, у другий тур вийшли б Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

За Володимира Зеленського у першому турі виборів готові проголосувати 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором. За Петра Порошенка - 13,1% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився.

Далі йдуть Юлія Тимошенко (10,3% і 14,5% відповідно), Юрій Бойко (8,1% і 11,4%), Ігор Смешко (5,9% і 8,2%), Віктор Медведчук (3,7% і 5,1%), Володимир Гройсман (3, 2% і 4,5%), Анатолій Гриценко (2,9% і 4,1%).

Опитування проводилося 5−7 лютого методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2005 респондентів, що мешкають в усіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Опитування не проводився на тимчасово окупованих територіях України. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%. За матеріалами wz.lviv.ua