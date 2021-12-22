Президентський рейтинг очолює Зеленський, парламентський - "Слуга народу"

Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то найбільше українців проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського, рейтинг партій очолює "Слуга народу". Загалом прохідний п'ятивідсотковий бар'єр до Верховної Ради долають вісім політсил.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 грудня 2021 року.

За даними опитування, якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 24,2% проголосували б за Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 13,7% підтримали б лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, 9,6% - лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко, 9,2% - співголову ОПЗЖ Юрія Бойка, 6,9% - очільника партії "Наші" Євгенія Мураєва, 6,8% - ексголову ВР Дмитра Разумкова, 6,7% - лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, 6,2% - експрем'єра Володимира Гройсмана, 3,1% - лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Рейтинги інших кандидатів - менш як 3%.

При цьому рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 19,2% серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором. За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 14,1% опитаних, "Батьківщину" - 11,1%, "Опозиційну платформу - За життя" - 10,5%. Партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 6,8% респондентів, партію "Сила і честь" - 6,5%, політсилу Разумкова "Розумна політика" - 6,0%, партію Мураєва "Наші" - 5,7%, Радикальну партію - 4,2%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,0%, ВО "Свобода" - 3,5%, партію Шарія - 2,6%, партію "Голос" - 2,2%. Рейтинг інших політичних сил - менш як 2%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької й Луганської областей. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.