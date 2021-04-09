Президентський рейтинг Зеленського припинив зростання

Якби президентські вибори відбулися на початку квітня 2021 року, Володимира Зеленського підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором - 24,9%. Зростання рейтингу президента зупинилося після підвищення за березень з 22,5% до 24,7%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За Петра Порошенка проголосували б 13,1% (в кінці березня - на 13,9%), за Юлію Тимошенко - 12,1% (в кінці березня - на 11,8%), за Юрія Бойка - 11,9% (в кінці березня - на 12,6%).

Крім того, Ігоря Смешка підтримують 6,8%, Володимира Гройсмана - 5,1%, Олега Ляшка - 4,9%, Дмитра Разумкова - 4,8%, Євгенія Мураєва - 4,6%, Андрея Садового - 2,6%, Арсенія Яценюка - 2,2%, Олега Тягнибока - 1,8%, Кіру Рудик - 0,4%.

Моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати: Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами.

Серед має намір голосувати і визначився з вибором результати такі: в парі Зеленський проти Порошенка результат 64% на 36% на користь чинного глави держави. В парі Зеленський проти Тимошенко - 57% на 43%, в парі Зеленський проти Бойка - 67% на 33%. У парі " Тимошенко проти Порошенка - 59% на 41% на користь лідера партії "Батьківщина". В парі Бойко проти Порошенка - паритет 51% на 49%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-7 квітня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, рішення РНБО про санкції проти нардепа Віктора Медведчука і закриття пов'язаних з ним телеканалів змусили заговорити про те, що команда президента взяла курс вправо. партії "Слуга народу" не виключають, що їх політика може розширити ряди їх електорату.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори проходили на початку березня 2021 року, у першому найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (19% усіх опитаних, або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). За останній місяць рейтинг чинного президента виріс на 4 процентних пункту. За матеріалами РБК-Україна.