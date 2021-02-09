Притула вийшов з політради "Голосу"

Сергій Притула вийшов з політради партії "Голос" та склав повноваження заступника голови партії.

"Попередній склад політради та заступники голови партії займалися місцевими виборами. Зараз партійці обрали новий склад - для втілення національного плану "Голосу" на 2021 рік", - повідомили у пресслужбі партії, передає "Суспільне".

За програмний напрямок партії буде відповідати Інна Совсун, за міжнародний - Андрій Осадчук, парламентський - Ярослав Железняк.

Кадрові зміни затвердили під час з'їзду "Голосу" 29 січня.

Притула залишиться членом партії та буде працювати над її розвитком. За матеріалами Gazeta UA