Призначення Маркарової послом у США перебуває на фінальній стадії - Кулеба

Процес призначення колишньої міністерки фінансів Оксани Маркарової послом України у США перебуває на фінальній стадії - виходу указу президента, повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вона завершує реально вже всі оформлення. Це завжди тривалий процес. Призначення посла - це в середньому шість місяців від появи прізвища до від'їзду цієї людини вже безпосередньо за кордон. (...) По-моєму, на початку грудня ми запустили процес по Маркаровій. Зараз початок лютого, а ми вже на стадії виходу указу президента. Тобто це фінальний крок", - зазначив він.

США вже погодили кандидатуру пані посла, після указу президента України Маркарова отримає американські візи і поїде. На думку очільника МЗС, все іде своїм шляхом, "тут все розвивається нормально".

Кулеба додав, що Україна також зацікавлена, щоб і американський посол приїхав до Києва якнайшвидше.

"Я абсолютно задоволений тим, як пані Квін (тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін - ред.) підтримує високу динаміку діалогу між Україною і США. Вона - дійсно молодець. Але посол - це посол", - сказав Кулеба.

Раніше джерела ZN.UA в ОПУ повідомили, що посла України у США Володимира Єльченка вирішили замінити Оксаною Маркаровою. Цю ж інформацію підтвердили і джерела в Міністерстві закордонних справ. В Офісі президента заявили, що ідея призначити колишню міністерку фінансів належить очільнику ОП Андрію Єрмаку.

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Єльченка з посади постійного представника країни при ООН і посла України в Ямайці та призначив його послом у Сполучених Штатах Америки. За матеріалами Радіо Свобода, ZN.ua