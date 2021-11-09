Призначено перший склад Етичної ради, необхідної для реалізації судової реформи

В Україні призначено перший склад Етичної ради, яка має на меті встановити відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та чесноти.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні пресслужби президента.

Як зазначається, склад Етичної ради був сформований відповідно до положень закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" № 1635-ІХ від 14 липня 2021 року.

2 листопада до Вищої ради правосуддя надійшов список рекомендованих Радою суддів України кандидатів до складу Етичної ради. Міжнародні та іноземні організації визначили перелік міжнародних експертів ще 10 вересня 2021 року.

Відповідно до закону "Про Вищу раду правосуддя", у разі якщо голова Вищої ради правосуддя не призначить членів Етичної ради у визначений строк, троє перших кандидатів зі списку Ради суддів України і переліку від міжнародних та іноземних організацій вважаються призначеними.

"Я сподіваюся, що Етична рада розпочне свою роботу якнайшвидше. Попри значний спротив, нам вдалося розпочати найважливіший етап ініційованих мною змін у судовій системі. Формування доброчесних Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України допоможе відновити довіру українців до судової влади й забезпечити подальше очищення системи", – заявив президент Володимир Зеленський.

Етична рада протягом шести місяців з дня її утворення також має здійснити одноразове оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду до набрання чинності законом № 1635-ІХ.

Нагадаємо, міжнародні партнери запропонували сильних кандидатів-експертів до відбіркових органів при ВРП та Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС). Проте Рада суддів призначила членів лише до органу при ВККС, тоді як призначення членів до Етичної комісії, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя, з українського боку затримувалося.

13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради.

Після того в Офісі президента провели спеціальну зустріч щодо цього питання за участі керівників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного суду, представники парламенту, а також послів країн Групи семи.

Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо та посли "Великої сімки" закликали якомога швидше висунути кандидатів до Етичної ради від Ради суддів.

23 жовтня Рада суддів України обрала кандидатів в перший склад Етичної ради за своєю квотою та направила до Вищої ради правосуддя, таким чином розблокувавши реформу.