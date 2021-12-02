Проблему Донбасу могло б вирішити виконання Мінських угод. Це доступний дипломатичний шлях, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що вирішенням проблеми на сході України стало б виконання умов Мінських угод.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на ZN.ua, про що він сказав в інтерв'ю латвійському телеканалу LTV.

"Існує доступний дипломатичний шлях просування вперед. Росіяни кажуть, що Мінські угоди мають бути виконані. Українці кажуть те саме. Я думаю, що, якби це сталося, це принаймні вирішило б проблему Донбасу на сході України", - заявив він.

Блінкен зазначив, що перед зустріччю у Швеції (Стокгольмі) з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим він багато консультувався із союзниками, а також із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Всі вони були зосереджені на наших побоюваннях щодо ситуації в Україні та навколо неї", - наголосив він.

"Я думаю, що зможу відобразити не лише точку зору Сполучених Штатів, але й точку зору всіх союзників щодо НАТО (...), що якщо Росія продовжуватиме агресію проти України, це матиме серйозні наслідки", - сказав Блінкен.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прямі переговори з Москвою необхідні для припинення війни на сході, в якій, за словами Києва, загинуло понад 14 тисяч людей.