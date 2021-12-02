Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити держбюджет-2022

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує парламенту ухвалити у другому читанні проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Про це в Телеграмі повідомив представник Кабінету Міністрів у ВР Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

"Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік (реєстр No6000 від 15.09.2021)", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2022 рік" 2 листопада.

1 грудня Кабінет Міністрів схвалив доопрацьований до другого читання проєкт держбюджету-2022 та подав його разом із супровідними документами на розгляд парламенту.