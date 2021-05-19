Профільний комітет рекомендував призначити Кубракова міністром інфраструктури

Профільний Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував призначити нинішнього голову "Укравтодору" Олександра Кубракова новим міністром інфраструктури України.

Про це повідомляється на сторінці Комітету в Facebook.

Зазначається, що 19 травня 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури за участю власне членів комітету - народних депутатів, а також представників Міністерства інфраструктури та "Укравтодору".

"Члени комітету в ході засідання підтримали подання прем'єр-міністра України Про призначення Кубракова О. М. на посаду міністра інфраструктури України та рекомендували Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Кубракова Олександра Миколайовича на посаду міністра інфраструктури України, - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада на позачерговому засіданні у вівторок, 18 травня, звільнила міністра інфраструктури України Владислава Криклія, який пробув на цій посаді майже два роки. На його місце претендує голова "Укравтодору" Олександр Кубраков. За матеріалами Слово і Діло.