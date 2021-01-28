Провал з призначенням Вітренка - це фіаско Зеленського, - Фріз

Другий провал у парламенті призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу", в. о. голови Міненерго Юрія Вітренка першим віце-прем'єр- міністром міністром енергетики України - це фіаско монобільшості та особисто президента Володимира Зеленського.

На цьому наголосила народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Ірина Фріз у прямому ефірі телеканалу "Прямий".

Парламентарка пояснила, що партія "Європейська Солідарність" принципово не голосує за будь-які призначення, адже вважають, що "Слуги народу" мають розділити всю відповідальність за той безлад у державі, якій вчиняє виконавча гілка влади, що напряму підконтрольна президенту.

Разом з нами не голосували всі інші фракції. І навіть фракція монобільшості, яка в принципі, мала б дати необхідну кількість голосів, з огляду побажання пана Зеленського, який вмовляв на свій день народження фракцію підтримати це призначення - не дала необхідної кількості голосів. Це фіаско. Фіаско "Слуг народу", фіаско президента", - зазначила вона.

Також Фріз додала, що Вітренко не має права обіймати посаду міністра енергетики України, адже несе персональну відповідальність за завдання удару по іміджу Україні через свої заяви про готовність розблокувати експорт газу з РФ.

Щобільше, я вважаю особисто, людина, яка сьогодні вдруге вже була подана кандидатом на цю посаду й заявляла публічно про те, що він готовий від імені України закуповувати газ у Російській Федерації, несе персональну відповідальність за завдання удару по нашому іміджу, за завдання удару по нашій енергетичній незалежності. Отже, він не має права обіймати цю посаду, як людина, яка не сповідує і не захищає національні інтереси держави", - пояснила нардепка.

Ірина Фріз додала, що з огляду на таку публічну ганьбу, вона б на місті Вітренко більше не кандидувала на посаду міністра енергетики, навіть у статусі виконувача обов'язків.

Нагадаємо, сьогодні нардепи вдруге провалили призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу", в. о. голови Міненерго Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України. За рішення проголосували лише 204 народних депутати з 226 необхідних.

17 грудня 2020 року Рада вперше провалила призначення Вітренка. Призначення підтримали лише 186 нардепів. Однак, вже 21 грудня 2020 року уряд призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики та тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики України.

14 січня 2021 року на своїй сторінці у Facebook Вітренко розповів про своє бачення функціонування енергетичної системи України та запропонував "розблокувати експорт газу з Росії".

За матеріалами bigkyiv.com.ua