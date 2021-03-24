Публікація у ЗМІ підтверджує, що мирний план реалізації "Мінська" перебуває в РФ - Єрмак

Публікація у російській газеті "Коммерсантъ", що розкриває положення доопрацьованого Україною німецько-французького проєкту мирного врегулювання "Ключові кластери з реалізації Мінських угод", підтверджує наявність документа у російської сторони.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

"Позитивний момент полягає в тому, що оприлюднений матеріал підтверджує мою попередню заяву, яку чомусь поставили під сумнів представники Росії. Я нагадаю, що говорив про те, що план мирного врегулювання, створений на базі німецько-французького проєкту та доопрацьований українською стороною, лежить на столі у російської делегації", - заявив керівник ОП.

Він додав, що "наявність у Росії мирного плану надає їй можливість сприяти завершенню війни на Донбасі, повернути Україні її території та людей за умови політичної волі на те".

Єрмак також зазначив, що сам факт наявності такої публікації у російських ЗМІ, які розголошують деталі переговорного процесу між політичними радниками Нормандської четвірки, порушує етику внутрішніх домовленостей у межах нормандського формату.

Російське видання "Коммерсантъ" 24 березня оприлюднило матеріал, де розкривається суть підготовленого німецько-французького проєкту "Ключові кластери з реалізації Мінських угод" із пропозиціями української та російської сторін щодо їхнього бачення врегулювання ситуації.

Як повідомлялося, радник з інформаційної політики української делегації у тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявляв, що зміст документів мінського переговорного процесу щодо ключових кластерів з реалізації Мінських угод, які зараз обговорюються у ТКГ, не розкривається до моменту їх підписання на прохання Франції, Німеччини та ОБСЄ.

За матеріалами Укрінформ.