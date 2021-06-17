Путін і Байден обговорювали повернення посади спецпредставника США щодо України, - Кремль

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін обговорювали відтворення механізму спецпредставника Держдепу США щодо України. При цьому на переговорах не йшло мови про приєднання США до "нормандського" формату.

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі радіостанції "Ехо Москви", передає "Інтерфакс".

Пєсков зазначив, що з боку США колишній спецпредставник Курт Волкер проводив консультації. "Американці абсолютно справедливо намагалися з перших рук отримати інформацію про позицію сторін і отримували таким чином інформацію про позицію російської сторони", - сказав Пєсков.

"Говорили про те, що в принципі можна було б відтворити такий механізм", - підкреслив представник Путіна.

"Сам по собі "нормандський формат", хоча його ефективність залишає бажати кращого - не з нашої вини, - але все-таки він самодостатній. Якихось нових учасників там навряд чи потрібно, але, звичайно ж, вести консультації з американцями - це те, що цілком можливо і те, про що вчора говорилося", - додав Пєсков.

Нагадаємо, зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна відбулася 16 червня у швейцарській Женеві. Саміт двох лідерів тривав понад три години.

За матеріалами РБК-Україна.