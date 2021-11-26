Путін повинен публічно сказати, що Росія не готує повномасштабного вторгнення до України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін повинен сказати офіційно, що Росія не планує вторгнення до України.

Про це глава держави повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор. НЕТ.

"Від росіян постійно чути, що чогось не вистачає для зустрічей. Якщо вони не думають про ескалацію.... коли й я кажу, що ми точно нікуди не наступаємо, точно це знаю, то росіяни та президент РФ теж повинен публічно це сказати, що "ми не плануємо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна готова до розмови.

"Не хочете зустрічей - говорімо телефоном. Скажімо публічно, що Росія не готує повномасштабне вторгнення до України. Цей сигнал був би зараз важливим", - додав президент/