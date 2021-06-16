Путін про обговорення з Байденом вступу України в НАТО: "Ця тема підіймалася мазком"

Президент США Джо Байден і глава Росії Володимир Путін на саміті в Женеві обговорювали питання України. Про це Путін сказав на пресконференції за результатами перемовин.

"Щодо України - ця тема підіймалася, не можу сказати, що дуже детально, але, наскільки я зрозумів президента Байдена, в основі врегулювання на сході України мають бути мінські угоди", - заявив він.

Щодо можливого вступу України до НАТО Путін заявив, що "тут нема чого обговорювати", а тема "піднімалася мазком".

На запитання журналіста CNN про зобов'язання щодо України Путін додав, що Росія має тільки один обов'язок - "сприяти реалізації мінських угод".

"Якщо українська сторона готова до цього - ми підемо цим шляхом, без сумнівів. Ще в листопаді минулого року українська делегація представила свої думки, як вона думає реалізовувати мінські угоди. Там написано, що передусім потрібно надати пропозицію щодо політичної інтеграції Донбасу в українську правову систему і Конституцію, для цього потрібно зміни до конституції. І що кордони між Україною і Росією донбаської лінії починають займатися прикордонними військами України на наступний день після проведення виборів. Що запропонувала Україна? Повернути ЗСУ на місця постійної дислокації. Це значить, що війсбка повинні зайти на Донбас. Друге - вони запропонували закрити кордон між Росією та Україною, частину. І третє - після цих двох кроків провести вибори через три місяці", - заявив Путін.

Він сказав, що "це не має стосунку до мінських угод".

Нагадаємо, що сьогодні в швейцарській Женеві відбулася перша зустріч президента США Джо Байден з російським колегою Путіним. До цього вони зустрічалися в 2011 році на посадах віцепрезидента та прем'єр-міністра.

Перемовини тривали близько чотирьох годин і складалися з двох раундів: спочатку спілкувалися президенти, потім - члени їхніх делегацій. Путіна супроводжував глава МЗС Росії Сергій Лавров, Байдена - держсекретар Ентоні Блінкен.

У квітні Байден під час телефонної розмови з Путіним запропонував російському президентові зустрітися в найближчі місяці в "третій країні", щоб обговорити повний спектр питань у взаєминах двох держав. 26 квітня речник Путіна заявив, що перша зустріч президентів США та Росії може відбутися у червні, однак точної дати не назвав.

Швейцарію одразу називали однією з країн, де можуть провести зустріч.

25 травня Білий дім і Кремль офіційно заявили, що зустріч відбудеться 16 червня в Женеві.

З українським президентом Байден планує зустрітися в липні - для цього він запросив Володимира Зеленського у Вашингтон. За матеріалами LB.ua