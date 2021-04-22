Путін відповів Зеленському на пропозицію про "зустріч у будь-якій точці на Донбасі"

Президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі.

Він зазначив, що спершу варто поговорити із так званими "ЛНР і ДНР".

"Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді керівництво України повинно зустрічатися з керівниками "ДНР і ЛНР". А вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якої в даному випадку є Росія", - сказав Путін.

Також лідер країни-агресорки заявив, що існує низка проблем у двосторонніх відносинах між державами.

"Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини. Це стосується низки проблем у двосторонніх відносинах безпосередньо. Це стосується ставлення до Російської православної церкви і до спроби її руйнування, це стосується ставлення до російської мови і російськомовного населення. Якщо президент Зеленський хоче почати відновлення відносин, ми будемо це тільки вітати", - вважає Путін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував російському лідеру Володимиру Путіну провести зустріч в будь-якій точці українського Донбасу, де зараз триває війна. За матеріалами 5 канал