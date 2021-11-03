Путін зібрався в окупований Крим

Президент Росії Володимир Путін зібрався приїхати в окупований Крим. У Кремлі назвали дату.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Про плани Путіна проїхати до Криму повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков.

Дата візиту: 4 листопада.

Мета візиту: прийняття участі "у святкових заходах у Севастополі з нагоди Дня народної єдності".

Росія окупувала частину України у 2014 році. Ряд країн, а також ЄС та США не визнають анексію Криму і називають його українським.