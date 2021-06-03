Путинского политтехнолога Игоря Шувалова не пустили в Украину

В аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске российскому политтехнологу Игорю Шувалову, передает УНН.

Как сообщили пограничники, "гражданин РФ Ш. 1969 года летел в Украину авиарейсом из Дубая".

Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что в отношении указанного лица есть поручение государственных органов, запрещающее ему въезд в Украину.

По имеющейся информации, этот человек ранее сотрудничала с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом.

Пограничники отказали ему в пропуске. Сейчас он отправлен обратным рейсом.