Рада двічі збереться на позачергові засідання - СН

Позачергові засідання Верховної ради планують провести на цьому тижні два рази - у вівторок і четвер.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає пресслужба політсили у понеділок, 17 травня.

Перше позачергове засідання відбудеться у вівторок, 18 травня. Початок о 16:00.

Корнієнко підтвердив, що на ньому розглянуть три подання про звільнення міністрів - Ігоря Петрашка, Владислава Криклія та Максима Степанова.

Друге позачергове засідання пройде, орієнтовно, у четвер, 20 травня. Воно стосуватиметься тих законів, які пов'язані з пакетом міжнародної допомоги - макрофінансової допомоги ЄС і траншу МВФ, уточнив політик.

"Маємо виконати домашні завдання, щоб просуватись у підтримці з боку міжнародних партнерів. Йдеться про пакет законів про ВРП/ВКСС (No3711-д, No5068, No5069), збільшення відповідальності за недостовірне декларування - до позбавлення волі (No4651), нова редакція закону про НАБУ (No5459), а також пакет законів, який стосується деяких фінансових та економічних питань країни", - повідомив Корнієнко.

Спікер Ради Дмитро Разумков анонсував як мінімум одне позачергове засідання на цьому тижні. За матеріалами Слово і Діло.