Рада може ухвалити у першому читанні законопроєкт про олігархів до кінця сесії - Корнієнко

У партії "Слуга народу" хотіли б до завершення нинішньої сесії ухвалити в першому читанні президентський законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Як передає Укрінформ, про це сказав голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми хотіли б до кінця сесії. Наступного тижня (з 14 червня - ред.) очікується засідання комітету національної безпеки. І тоді на пленарному тижні з 28 червня по 2 липня будемо голосувати в залі Верховної Ради", - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання, коли відповідний законопроєкт No5599 може бути ухвалений в першому читанні.

Депутат також прокоментував, у які терміни законопроєкт може бути ухвалений у другому читанні.

"Хотілось би також встигнути до кінця сесії, але можливо і восени - дивлячись скільки буде правок", - зазначив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (No5599).

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, передбачається внесення змін до низки законів з метою створення Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначення порядку включення осіб до Реєстру та наслідків такого включення, запровадження декларування публічними службовцями контактів з особами, включеними до зазначеного Реєстру.

Як зазначають в Офісі Президента, документ матиме обмежений термін дії - 10 років - і має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні.