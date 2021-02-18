Рада назначила судью Конституционного Суда

Сегодня, 18 февраля, народные депутаты поддержали кандидатуру Виктора Кичуна на назначение судьей Конституционного Суда Украины.

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Валерий Божик сообщил, что на сегодня была вакантна одна должность судьи Конституционного Суда Украины из трех, предусмотренных квотой от Верховной Рады.

Виктор Кичун - адвокат, доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого (источник - Liga.net).

В целом депутатские фракции и группы выдвинули четыре кандидатуры:

Виктор Кичун - фракция политической партии "Слуга народу";

Юрий Павленко - фракция политической партии "Опозиційна платформа - За життя";

Ольга Боднар-Петровская - фракция политической партии Всеукраинское объединение "Батьківщина";

Руслан Сидорович - фракция политической партии "Голос".

По результатам открытого рейтингового голосования наибольшее количество голосов (237) набрала кандидатура Виктора Кичуна.

На голосование был поставлен вопрос о назначении на должность судьи Конституционного Суда Виктора Кичуна. 241 голосом народные депутаты поддержали кандидатуру.

За матеріалами jurliga.ligazakon.net