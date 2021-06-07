Рада не буде відтягувати голосування за закон про олігархів - Стефанчук

Верховна рада України не буде відтягувати голосування за президентський законопроєкт про статус олігарха. Про це 4 червня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Голосування за цей законопроєкт не будуть відтягувати... Нам важливо, щоб цей механізм запрацював, щоб ми вперше за 30 років отримали реальний механізм, який буде мати низку запобіжників і який дасть можливість почати справжню боротьбу з олігархами", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що президентський законопроєкт спрямований, зокрема, і проти оточення олігархів.

"Сила цього закону про боротьбу з олігархами не тільки в тому, що він спрямований на боротьбу з олігархами. У першу чергу він спрямований на оточення олігархів, які їх обслуговують у судовій владі, виконавчої влади, законодавчої влади", - зазначив Стефанчук.

За його словами, олігарх має стати "публічним і прозорим", тоді буде шанс зробити наступні кроки, зокрема - ухвалити антитрастове законодавство, підвищити відповідальність за неподання декларації.

Президент України Володимир Зеленський 4 червня у відеозверненні заявляв, що якщо в парламенті будуть саботувати законопроєкт про олігархів, то питання буде винесено на всеукраїнський референдум.

На думку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, процедура ухвалення законопроєкту про олігархів у Верховній Раді буде нелегкою. Арахамія очікує "тисячі поправок" до документа.

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У 2020 році Зеленський заявляв, що готовий говорити з великим бізнесом і забезпечити йому рівні правила, а натомість хоче, щоб олігархи жили і працювали за законом. Він вважає, що олігархам потрібно віддати "ролі в масовці, а не головні ролі".

15 квітня 2021 року на засіданні РНБО Зеленський анонсував розроблення "фундаментального законопроєкту про статус олігарха в нашій країні". За його словами, законодавча ініціатива спрямована, зокрема, на те, щоб олігархи не могли впливати "на вибір країни, на економіку, на закони, на Верховну Раду".

14 травня секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що, на його думку, під дію розроблюваного закону про олігархів підпадає 13 осіб, можливо, більше. Їхні прізвища Данілов назвати відмовився.

Законопроєкт No5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" внесли на розгляд Верховної Ради 2 червня.

Згідно із проєктом, олігарх відповідає щонайменше трьом із таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації (зокрема інтернет-ЗМІ); є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, є суб'єктом природних монополій або має монопольне (домінантне) становище на загальнодержавному товарному ринку і протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище; вартість активів перевищує мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року.

У разі занесення бізнесмена до реєстру олігархів йому буде заборонено брати участь у купівлі об'єктів великої приватизації, фінансувати політичні партії. Крім того, чиновники муситимуть повідомляти про контакти з олігархами, а самі бізнесмени - подавати декларацію в Національне агентство з питань запобігання корупції.

Партія "Слуга народу" анонсувала щонайменше сім додаткових законопроєктів про регулювання діяльності олігархів в Україні, серед них - про антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії. За матеріалами Гордон.