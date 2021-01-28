Рада підтримала доопрацьований законопроєкт про реформу СБУ

У четвер, 28 січня, Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону No 3196- д "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України".

Законопроєкт спрямовано на підвищення інституційної спроможності Служби безпеки України із забезпечення державної безпеки та приведення законодавства України, що регулює її діяльність, у відповідність із сучасними викликами і загрозами державній безпеці України, яким повинна протидіяти СБУ, а також стратегічними та концептуальними документами з питань розвитку сектору безпеки і оборони, реформування системи правоохоронних органів і відповідними рекомендаціями міжнародних та європейських партнерів України.

Цей законопроєкт має замінити закони України "Про Службу безпеки України" і "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України", якими наразі регулюється діяльність СБУ.

Проєктом пропонується новий поняттєвий апарат, привести у відповідність із Законом України "Про національну безпеку України" статус СБУ, значно посилити контррозвідувальний та антитерористичний напрямки діяльності СБУ і розширити її повноваження щодо застосовування сил та засобів Служби проти терористичних організацій, незаконних збройних і воєнізованих формувань, транснаціональних злочинних угруповань за межами України, а також щодо проведення спеціальних інформаційних операцій та протидії проведенню таких операцій проти України.

Проєкт пропонується розмежувати контррозвідувальний та оперативно- розшуковий види діяльності Служби, у зв'язку з чим запропоновано із Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів. Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

У проєкті також запропоновано багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ. Зокрема, розширено можливості превентивних дій Служби щодо протидії розвідувально-підривній діяльності проти України. Відповідні зміни пропонується внести до законів України "Про державну таємницю", "Про телебачення і радіомовлення" та до Виборчого кодексу України.

Проєктом визначено механізми протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб, незаконних збройних формувань та терористичних організацій з використанням громадських організацій та політичних партій, а також засобів масової інформації.

Проєктом пропонується виключити СБУ із Закону України "Про організаційно- правові основи боротьби з організованою злочинністю". Таким чином буде ліквідовано спеціальні підрозділи СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Доопрацьований проєкт містить положення, спрямовані на оптимізацію організаційно-штатної структури СБУ. Зокрема, у ньому передбачено поетапне скорочення штатної чисельності Служби, визначено нові стандарти соціальних гарантій співробітникам Служби та їх грошового забезпечення, збільшення якого до передбаченого у проєкті рівня планується здійснити поетапно.

Проєктом передбачено часткову демілітаризацію Служби безпеки України з переходом на спеціальні звання. За матеріалами "Судово-юридична газета"