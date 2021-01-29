Рада прийняла важливий закон про реєстрацію в Україні вакцин від коронавірусу

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт No4613 про державну реєстрацію вакцин в Україні в умовах екстреної вакцинації населення від коронавірусу. Документ підтримали 280 народних депутатів.Навіщо потрібен був цей закон

До сьогоднішнього дня жодна з вакцин від COVID-19 не могла бути зареєстрована в Україні, тому що жодна з них не має повного реєстраційного досьє завершення 3-ї та 4-ї стадії клінічних випробувань.

Всі вакцини, які використовуються у світі для вакцинації людей, також не мають повної реєстрації й теж отримали дозвіл на застосування через механізм "під зобов'язання". Завдяки застосуванню такої процедури в Україні - реєстрація під зобов'язання - громадяни отримають необхідні вакцини, а виробники будуть зобов'язані продовжувати післяреєстраційні дослідження безпеки та ефективності вакцини.

Тепер же Україна зможе використовувати вакцини від COVID-19, які ще не пройшли повний цикл випробувань, але відповідають певним умовам. До таких, зокрема, відносяться препарати Pfizer, Sinovac, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Що конкретно передбачає закон

Вакцину від COVID-19 тепер можна буде зареєструвати в Україні за таких умов: за наявності даних про успішне проведення доклінічних випробувань; якщо клінічні дослідження проводилися з дозволу компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу; якщо відома потенційна користь лікарського засобу; якщо не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативи; реєстраційне посвідчення видається строком на 1 рік з можливістю продовження ще на 1 рік.

Україна може одночасно отримати вакцини від COVID трьох різних виробників - це будуть препарати з підтвердженим відсотком ефективності. Держава, як і обіцяла, візьме на себе витрати на вакцинацію близько 20 мільйонів українців, а решта, швидше за все вже в другому півріччі цього року, зможе зробити щеплення за гроші. Стала відома вартість платної вакцинації від COVID-19. За матеріалами "Сьогодні".