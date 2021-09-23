Рада прийняла закон про олігархів: що він передбачає

Верховна рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт No5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту в Youtube.

Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

У документі прописано, що визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.

Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації. Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.

Законопроєкт No5599 був поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. Рада схвалила законопроект "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" у першому читанні 1 липня.

Після звернення омбудсмена Людмили Денисової, яке підтримали чотири опозиційні фракції, спікер Ради Дмитро Разумков 10 вересня направив документ на експертизу Венеціанської комісії. Комісія поки не розглянула документ і не дала висновку.

Законопроєкт був внесений до порядку денного Ради на поточний тиждень на погоджувальній раді голів фракцій у понеділок, попри на заперечення Разумкова, який заявляв, що документ не готовий до розгляду.

Між першим і другим читанням народні депутати внесли до нього 1,3 тисячі поправок. Проте, документ у другому читанні був розглянутий за прискореною процедурою.

Документ проголосований в редакції Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська говорив, що до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.

За матеріалами РБК-Україна.