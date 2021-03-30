Рада призначила вибори мера Харкова на 31 жовтня

Верховна Рада призначила позачергові вибори Харківського міського голови на неділю, 31 жовтня 2021 року.

Відповідну постанову No5292 підтримали 249 народних депутатів на позачерговому засіданні ВР у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.

Так, Верховна Рада призначила позачергові вибори Харківського міського голови на неділю, 31 жовтня 2021 року, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса через його смерть.

Окрім того, згідно з ухваленою постановою, Центральна виборча комісія з урахуванням пропозицій відповідної територіальної виборчої комісії має визначити обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення виборів.

Кабінет Міністрів має вжити заходів щодо забезпечення фінансування виборів міського голови Харкова за рахунок коштів цільової субвенції з Держбюджету.

Верховна Рада також призначила на 31 жовтня позачергові вибори Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області у зв'язку з достроковим припиненням повноважень сільського голови Ігоря Кривейка, який помер 6 лютого. Відповідну постанову No5291 підтримали 245 народних депутатів на позачерговому засіданні ВР.

Як зазначається у пояснювальній записці до постанови, на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Шегинівським сільським головою був обраний Кривейко Ігор Мирославович. 6 лютого 2021 року він помер. Факт смерті підтверджується свідоцтвом про смерть від 8 лютого.

24 лютого депутати Харківської міської ради достроково припинили повноваження міського голови Харкова Геннадія Кернеса у зв'язку з його смертю в ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці "Шаріте".

3 березня заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура в своєму Телеграм-каналі повідомив, що влада Харкова надала парламенту всі необхідні документи для призначення позачергових виборів мера. У Верховної Ради є 90 днів для прийняття рішення.

Наразі обов'язки міського голови Харкова тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов. За матеріалами Укрінформ.