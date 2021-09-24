Рада сьогодні заслухає Шмигаля і розгляне запуск БЕБ

Верховна Рада під час Години запитань до уряду в п'ятницю, 24 вересня, заслухає прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо тарифів і цін на комунальні послуги для населення, а також щодо надання субвенцій місцевим бюджетам для надання пільг і житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Також на сьогоднішньому засіданні народні депутати також мають намір розглянути у першому читанні законопроєкти No2038 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки", No5719 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів", No4428 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва", повідомляє Укрінформ.

Крім того, передбачається розгляд у другому читанні проєктів законів No2515 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним", No3959-1 "Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України", No5323 "Про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики".

Парламентарії також мають намір включити до порядку денного засідання законопроєкт No5867 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо організаційних питань роботи Кримської платформи" та ухвалити щодо нього рішення. За матеріалами Цензор.НЕТ