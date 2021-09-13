Рада суддів України не змогла обрати трьох членів Етичної ради

Рада суддів України не змогла набрати достатньої кількості голосів, щоб обрати трьох членів Етичної ради - органу, який має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. У Центрі протидії корупції назвали це блокуванням судової реформи.

Про це свідчить трансляція із засідання Ради суддів.

Як пише "Радіо Свобода", усього до Ради суддів подали свої заяви шість кандидатів. Проте двоє із них 13 вересня надіслали листи, у яких попросили залишити їхні заяви без розгляду.

Усього в Етичній раді має бути шість членів: трьох обирає Рада суддів України, ще трьох - визначені міжнародні організації.

10 вересня міжнародні партнери уже висунули кандидатури судових експертів для відбору і призначення до Етичної ради. У посольстві США тоді наголосили, що очікують на аналогічний крок з боку української сторони.

"Міжнародні партнери з нетерпінням чекають таких же сильних номінацій з боку Ради суддів. Оголошення чітких вимог щодо подання заяв для кандидатів, зацікавлених у роботі в раді з етики, має бути важливим першим кроком", - йшлося у повідомленні.

А втім, Центр протидії корупції ще 10 вересня заявляв, що Рада суддів може не обрати своїх представників: "Рада суддів України збирається в порушення закону не делегувати в Етичну раду своїх представників, щоб заблокувати реформу".