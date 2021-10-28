Рада у вівторок може провести позачергове засідання на вимогу Президента

Верховна Рада у вівторок, 2 листопада, може провести позачергове засідання, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським.

Про це у Телеграмі повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає Укрінформ.

"У вівторок, 2 листопада очікується скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціює Президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних і медичних питань", - поінформувала речниця.

Вона зазначила, що парламентарії мають намір розглянути, зокрема, проєкт постанови No6154 "Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", яка передбачає допуск до будівлі парламенту лише за наявності сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або з дійсним ПЛР-тестом.

Окрім цього, за словами Палійчук, народні депутати планують розглянути законопроєкти No6121 "Про внесення змін до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання", No5873 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров'я та забезпечення медичного обслуговування населення", No5694 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана", No4542 "Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами" та інші законодавчі ініціативи.

Голова ВР Руслан Стефанчук наразі не підписав розпорядження про скликання такого позачергового засідання.