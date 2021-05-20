Рада ухвалила законопроєкт про покарання за військові злочини

Верховна Рада на засіданні 20 травня ухвалила законопроєкт No2689 про військові злочини в районі бойових дій і на окупованих територіях України, передає кореспондент видання "ГОРДОН".

Проєкт закону підтримало 248 народних депутатів.

Документ визначає основні злочини згідно з міжнародним правом - геноцид, агресію, злочини проти людяності і військові злочини. Згідно з його нормами, військовий командир підлягає кримінальній відповідальності, якщо його підлеглий скоїв злочин під його фактичним командуванням і контролем.

"В умовах міжнародного збройного конфлікту з Російською Федерацією, що триває вже понад шість років, приведення положень законодавства України про кримінальну відповідальність у відповідність із вимогами міжнародного кримінального права є нагальною потребою", - ідеться в пояснювальній записці до документа.

Автори законопроєкту підкреслюють, що, крім військових злочинів, на окупованих територіях України відбуваються і злочини проти людяності.

"Проте винним у вчиненні більшості з них наразі вдається уникати кримінального переслідування, що, серед іншого, обумовлено невідповідністю законодавства України про кримінальну відповідальність положенням міжнародного кримінального та гуманітарного права", - ідеться в записці.

Також наголошують, що Кримінальний кодекс України не передбачає кримінальної відповідальності за злочини проти людяності й військові злочини, що є порушеннями звичайного, а не договірного міжнародного гуманітарного права.

У першому читанні законопроєкт No2689 парламент ухвалив 17 вересня 2020 року.

2014 року, відразу після анексії Криму, на сході України Росія розпочала збройну агресію. Бойові дії тривають між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на надані Україною факти і докази.