Рада визнала Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення

2021-02-17 13:32

Верховна Рада ухвалила постанову у зв'язку з сьомою річницею початку у 2014 році Євромайдану та Революції Гідності, яка визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Відповідний проєкт постанови No2739 підтримали 295 парламентарів.

Як говориться у пояснювальній записці, "схвалення заяви є необхідним для надання політичної оцінки подіям Євромайдану, Революції Гідності та їхнім наслідкам. Зокрема, надається оцінка діям Віктора Януковича, міліційних підрозділів "Беркут" та іншим особам і організаціям, які вчиняли протиправні дії".

У своїй заяві парламентарі підтримали, що:

  1. Революція Гідності — один з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи.
  2. Розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності має бути завершене і проведене ефективно. Винуватці мають постати перед судом та в ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні недопустиме, бо непокаране зло зростає.
  3. Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури й свій вибір — бути частиною Європи. Герої Небесної Сотні — українці та іноземці, віддали життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє. Пам’ять про їхній героїчний чин є частиною історії національного державотворення.
  4. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані Конституцією найвищою соціальною цінністю. Акти приниження людської гідності, які відбувалися шість років тому в самому серці України — на Майдані у Києві, а так само в інших місцях столиці та різних міст, селищ та сіл по всій державі, не мають повторитися.
  5. Узурпація влади однією з її гілок, партією чи окремим посадовцем є абсолютно недопустимим явищем, що спричиняє довготривалі тяжкі наслідки.
  6. Події Революції Гідності, анексія Криму та міста Севастополя, а також збройна агресія РФ та окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей стались не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, який підтримувався РФ і діяв всупереч національним інтересам України.
  7. Протиправна діяльність окремих працівників підрозділів міліції особливого призначення “Беркут”, міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів та інших посадових і службових осіб під час Революції Гідності засуджується як така, що завдала непоправної шкоди державі та суспільству.
  8. Мирні зібрання є надзвичайно дієвим інструментом громадського контролю за інститутами публічної влади, а безпека учасників мирних зібрань усіх видів і форм, зокрема одночасних, контрзібрань та спонтанних зібрань, як і їхнє право висловлювати свою думку, мають бути захищені державою.
  9. Держава або окремі посадові особи не можуть свавільно обмежувати свободу зібрань. Випадки, коли свободу зібрань може бути обмежено, передбачені Конституцією і не можуть тлумачитись розширено.
  10. Європейські цінності, за які віддали свої життя Герої Небесної Сотні, — гідність, демократія, рівність та верховенство права, необхідні для нормального функціонування суспільства. Рада послідовно стоїть і стоятиме на позиціях утвердження цих цінностей в усіх сферах суспільного життя.

Проєкт постанови спрямований на привернення уваги українського суспільства та міжнародної спільноти до Євромайдану та Революції Гідності.

Зауважимо, що голосування за дану заяву викликало суперечки у залі парламенту. Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський був проти прийняття цієї заяви, оскільки, як він вважає, це зачепить ту частину України, яка не підтримувала Майдан.

За матеріалами bigkyiv.com.ua

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