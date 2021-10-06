Рада з питань свободи слова про напад на журналістів "Схем": Потрібні швидка реакція й належне покарання

Рада з питань свободи слова закликала відреагувати слідчих, акціонера і Наглядову раду банку на напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку".

Як інформує "Детектор медіа", таку заяву Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президенті України ухвалила більшістю голосів 5 жовтня, про що повідомив секретар Ради Вадим Місько.

Наводимо повний текст заяви Ради:

"Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України висловлює свою підтримку колегам з програми журналістських розслідувань "Схеми" (Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) та засуджує напад на знімальну групу та перешкоджання журналістській діяльності журналістів програми "Схеми", що сталися 4 жовтня 2021 року в приміщені "Укрексімбанку".

Напади на журналістів та перешкоджання журналістській діяльності є злочинами абсолютно неприпустимим в демократичній Україні. Випадок скоєння такого злочину топ-менеджером державної компанії має отримати швидку реакцію та належне покарання.

Журналістами, особливо розслідувачами, рухає суспільний інтерес, і чиновники та публічні особи мають усвідомлювати і поважати право працівників ЗМІ ставити їм складні питання та проводити розслідування їх діяльності.

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України закликає Національну поліцію та Офіс Генерального прокурора провести неупереджене слідство. Також ми очікуємо на швидку на належну оцінку дій посадовців та працівників АТ "Укрексімбанк" з боку наглядової ради та акціонера компанії - Кабінету Міністрів України".

Окрема думка Максима Кречетова: "Я проти декларативної заяви лише заради констатації очевидного факту: керівник банку переступив через цілий букет статей законів (включно з Кримінальним кодексом) та норм моралі й ділового етикету. Я наполягав на публічному розгляді цієї ситуації на майданчику Ради із залученням депутатів, правоохоронців, акціонера банку (уряду). Вважаю, що лише в такий спосіб ми би чітко продемонстрували всім менеджерам та чиновникам - які "червоні лінії" були перейдені цього разу. По-перше, створивши на цьому прикладі прецедент можна було б максимально широко сповістити тих, хто потенційно міг би так само наважитися на силовий конфлікт з журналістами. А по-друге, в цьому разі ми недвозначно заявили б чиновникам, бізнесу й суспільству: толерантність до подібного дикунства в Україні нульова".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Довідка. Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України - це консультативно-дорадчий орган, створений відповідно до указу президента No 808/2019. До складу ради входять 15 членів, обраних на установчих зборах: Вадим Міський (секретар Ради), Олександр Бурмагін, Наталія Влащенко, Ірина Городецька, Наталія Гуменюк, Діана Дуцик, Павло Єлізаров, Максим Кречетов, Тетяна Лебедєва, Світлана Остапа, Людмила Писанко, Тетяна Попова, Сергій Томіленко, Тарас Шевченко, Сергій Штурхецький.

Раніше Рада з питань свободи слова засудила тиск на "Схеми" з боку Андрія Портнова, виступила з критикою законопроєкту "Про дезінформацію", двічі рекомендувала владі пакети заходів щодо підтримки медіа під час карантину, частину з яких було враховано в ухваленому законі щодо підтримки креативних індустрій, рекомендувала ратифікувати Конвецію про доступ до офіційних документів, яку було згодом підтримано Верховною Радою України, розробила рекомендації щодо проведення пресконференцій перших осіб держави та організації журналістських пулів, закликала Нацполіцію вжити заходів для припинення торгівлі журналістськими посвідченнями, не знайшла загроз свободі слова в санкціях проти "каналів Медведчука" та закликала владу зреагувати на репресії проти журналістів у Білорусі, а також висловилася проти практики блокування сайтів через судові арешти майнових прав користувачів. За матеріалами Цензор.Нет