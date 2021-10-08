Заяву "Про пріоритетні питання інтеграції України в ЄС" на засіданні 8 жовтня підтримали 304 народних депутати

Рада закликала ЄС визнати перспективу членства України

Верховна Рада закликала Європейський союз визнати перспективу членства України в ЄС. Заяву "Про пріоритетні питання інтеграції України в ЄС" на засіданні 8 жовтня підтримали 304 народних депутати.

У ній Верховна Рада закликає "Європейський парламент і парламенти держав- членів до далекоглядного підходу у переговорному процесі з огляду на взаємний інтерес в інтеграції України до Спільного ринку ЄС та створенні єдиного нормативно-правового поля шляхом безперервного наближення національного законодавства до права ЄС".

У заяві Верховна Рада також укотре підтвердила стратегічний курс України на набуття повноправного членства в Європейському союзі, закріплений у Конституції України.

Парламент також:

закликає до посилення санкцій проти Росії у зв’язку з незаконною видачою нею паспортів громадянам України і примусовим залученням українських громадян до участі у виборах в Російській Федерації;

закликає Європарламент і парламенти держав-членів запровадити додаткові заходи для подальшої галузевої співпраці і надання підтримки Україні на шляху втілення принципів Європейського зеленого курсу в Україні, а також координації дій сторін з урахуванням оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди;

висловлює сподівання на взаємне відкриття ринків авіаперевезень між Україною та ЄС, як чергового кроку для секторальної інтеграції між сторонами, шляхом підписання Угоди про спільний авіаційний простір під час 23-го Саміту Україна-ЄС;

закликає ЄС до якнайшвидшого початку переговорного процесу з укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції з ЄС.

Черговий, 23-й, саміт України та Євросоюзу запланований на 12 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв про плани обговорити на ньому євроінтеграційні зусилля України і визначити подальші орієнтири для співпраці з ЄС. За матеріалами radiosvoboda.org

Вставить