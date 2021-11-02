Рада збереться на пленарне та позачергове засідання

Сьогодні, 2 листопада о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Після чого, о 16:00 парламентарі проведуть позачергове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Пленарне засідання

У першому читанні народні депутати продовжать розглядати поправки до держбюджету-2022.

Крім того, на пленарному засіданні передбачається усунення неточностей чи неузгодженостей в ухвалених законах, а саме:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб (№ 2203);

про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (№ 5459-1);

про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№ 5599).

Позачергове засідання

Сьогодні, о 16:00 також відбудеться позачергове засідання, яке ініціював президент Володимир Зеленський.

Під час нього, зокрема, розглянуть законопроєкт про спрощене отримання громадянства України іноземцями та особами без громадянства і законопроєкт про посилення відповідальності за підробку COVID-документів.

Крім того, на позачерговому засіданні планується розглянути законопроєкти про внесення змін до: