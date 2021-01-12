Радники лідерів країн "нормандського формату" не домовилися по жодному питанню - Козак

На переговорах представників політичних радників "нормандської четвірки" у вівторок, 12 січня, остаточних рішень знайти не вдалося по жодному питанню, тому через два тижні буде новий раунд переговорів.

Про це повідомив журналістам заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Знайти остаточні рішення не вдалося, домовилися підготувати нові принципи і підходи до формування дорожньої карти Тристоронньої контактної групи по всеосяжного врегулювання конфлікту... Протягом двох тижнів ще раз зберемося і обговоримо", - сказав Козак.

За його словами, наступна зустріч пройде в тому ж форматі за участю політичних радників і представників МЗС чотирьох країн, швидше за все, "в форматі відеоконференції".

За матеріалами ZN.ua