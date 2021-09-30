Разумков - Арахамії про процедуру своєї відставки: Може мати негативні наслідки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припустив, що очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія міг ініціювати його відставку, нібито не порадившись з колегами. Свою думку він висловив в ефірі Україна 24.

"Формально [відставку ініціював] Давид Георгійович... мені здається, що, не порадившись із фракцією і колегами, він самостійно не міг піти на цей крок. Хтось його, напевно, до цього спонукав... [Але], наскільки я пам'ятаю, сьогодні була заява прессекретаря Слуги народу, що фракція не засідала. Напевно, це і є відповідь", - сказав Разумков.

Пізніше він припустив, що Арахамія "зробив свавілля, пішов всупереч із позицією президента і фракції" і що в такому випадку "це буде мати для нього негативні наслідки".

Давид Арахамія, який пізніше виступив в ефірі каналу, розповів про сперечання з головою парламенту:

"Був спочатку інцидент з Венеційською комісією... наші суперечності стали публічними. Потім почалася "холодна регламентна війна", маленькі дрібниці, які трохи соромно перед глядачами виносити назовні".

За словами Арахамії, крісло спікера Ради "фактично належить Слузі народу", яка його туди делегувала. Він закликав "дати Слузі народу самостійно розібратися зі своєю посадою".

"Якщо людина більше не "слуга народу" або у неї думки не співпадають зі Слугою народу, її буде замінено, як і інші посади, наприклад, у Кабміні", - пояснив нардеп свою позицію.

Арахамія також сказав, що ухвалений законопроєкт про олігархів досі не вийшов з Ради через "юридичні відмазки":

"На цьому питанні наші погляди повністю розходяться, і дехто взагалі не хоче, щоб закон був ухвалений, або [щоб він] був ухвалений у такому вигляді, щоб не працював".

Раніше прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський не причетний до збору підписів за відставку Дмитра Разумкова.Відставка Дмитра Разумкова

30 вересня голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія почав збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з поста голови Верховної Ради.

Раніше Арахамія звинуватив Разумкова в тому, що він "не послухав думку фракції", направивши законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів на розгляд до Венеційської комісії.

Голова парламенту відповів, що не міг вчинити інакше, тому що цього вимагала омбудсмен Людмила Денісова та опозиційні фракції. За словами Денісової, деякі норми документа не відповідають Конституції, а його ухвалення може порушити права людини.

Разумков також критикував процедуру ухвалення законопроєкту, заявляючи, що народні депутати порушили регламент. За матеріалами nv.ua/