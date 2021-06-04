Разумков: чиновників треба зобов'язати подавати декларації про зустрічі з олігархами

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує розширити перелік осіб, які повинні вказувати в декларації свої контакти з олігархами, чиновниками, які не займають політичних посад.

Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо ви дивилися законопроєкт, ви бачили, хто повинен декларувати зустрічі з представниками великого бізнесу або тими, хто потрапить до переліку олігархів. Я вважаю, що цей перелік повинен бути розширений за рахунок високопосадовців, які не займають політичні посади, але працюють у державних інституціях. Наприклад, той самий Апарат Верховної Ради України, керівництво Апарату ВР, Офіс Президента, державні секретарі", - зазначив Разумков.

Він зауважив, що підтримує саму ідею декларування таких контактів.

"Я вважаю, що це правильно. Влада повинна бути відкрита, чесна. І якщо відбуваються такі заходи, то точно це не є поганим. Але треба чітко виписати механізм, тому що деякі наші колеги вже критикують, наводячи приклади, як це може виглядати іноді в реаліях", - сказав голова ВР.

Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів. За матеріалами Цензор.НЕТ