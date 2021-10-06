Разумков: Голова Верховної Ради - це глава усього парламенту, а не монобільшості

Спікер українського парламенту Дмитро Разумков заявив, що із самого початку роботи на своїй посаді він не міняв своїх позицій. Про це він сказав в ефірі телеканала "Україна 24" 6 жовтня.

"Я йшов тим шляхом, яким прийшов на цю посаду. Шлях у мене не змінювався, це достатньо пряма лінія, по якій я йду по життю. А чому в інших вона пішла зигзагом, це, мабуть, не мені відповідати", - зазначив він.

Спікер додав, що управління Радою забирає багато часу та сил.

"Голова Верховної Ради - це [глава усього парламенту], а не голова монобільшості. Я саме тому й пішов із посади і пропонував [на заміну голову партії "Слуга народу"] Олександра Сергійовича [Корнієнка]". Тому що я вважаю, що цим треба займатися. До цього претензій із боку колег про узурпацію моєї влади як голови Верховної Ради, або навіть із боку опозиції, не так багато лунало", - зазначив він.

За словами Разумкова, у нього немає підлеглих.

"Народні депутати всі рівні. Просто хтось вважає, що він більш рівніший, ніж інші. Але час розставить усе на свої місця і ми подивимося, що таке узурпація", - підсумував він.

За матеріалами Гордон.