Разумков і Санду обговорили питання захисту територіальної цілісності України та Молдови

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і президент Молдови Майя Санду обговорили питання захисту територіальної цілісності та суверенітету двох держав, упровадження системних реформ і перспективи міжпарламентської співпраці, повідомляє сайт українського парламенту у вівторок.

"Територіальна цілісність і для нашої, і для вашої країни - не просто слова. Це те, за що ми боремося упродовж багатьох років", - наголосив Разумков на зустрічі з Санду.

Голова українського парламенту зазначив, що, попри на зусилля президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради, міжнародних партнерів, на Донбасі на лінії зіткнення продовжують гинути військовослужбовці та мирні громадяни України.

"Уже сьомий рік на сході України триває війна. З одного боку, вдалося досягти скорочення кількості обстрілів і загиблих на фронті. Проте вчора в нас сталася перша втрата цього року. На фронті загинув український військовослужбовець", - зазначив Разумков.

Сторони також обговорили роботу антикорупційних органів в Україні.

"Не можу сказати, що мене як громадянина влаштовує результат роботи антикорупційних органів", - сказав Разумков.

При цьому він наголосив, що діяльність антикорупційних органів для багатьох є стримувальним чинником. Спікер парламенту також поінформував про кроки ВР для забезпечення ефективної діяльності антикорупційних органів.

Санду перебуває в Україні з офіційним візитом. За матеріалами Інтерфакс-Україна.