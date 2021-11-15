Разумков і Смешко конкуруватимуть один з одним на виборах до Ради, але можуть об'єднатися - Корнієнко

Перший віцеспікер Верховної Ради, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що на парламентських виборах ексспікер парламенту Дмитро Разумков, лідери партій "Українська стратегія Гройсмана" та "Сила і честь" Володимир Гройсман та Ігор Смешко конкуруватимуть один з одним.

Про це він сказав у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи партії цих політиків не стануть основними конкурентами "Слуги народу" на парламентських виборах.

"Соціологія каже, що поки вони - у другій лізі. І тому, найімовірніше, вони конкуруватимуть один з одним. Поки що потенційний електорат Разумкова та Смешка дуже близький. Кожен із них публічно заявляв, що він консерватор. І це може призвести до того, що вони об'єднаються, і на таке об'єднання теж буде цікаво подивитися", - заявив Корнієнко.

Він також вважає, що буде конкуренція між Разумковим та лідером партії "Наші" Євгенієм Мураєвим.

"Чи зможуть вони всі потрапити до парламенту? Це залежить від багатьох чинників. Насамперед від того, коли і за якою системою відбудуться вибори. Поки що вони плануються у 2023 році за системою відкритих списків із регіональною прив'язкою. Ця система, крім усього іншого, складна тим, що потрібно мати щонайменше 130 ходових кандидатів - по п'ять кандидатів на округ у 26 округах. Де взяти партії 130 кандидатів? "Слузі" з цим простіше. У нас є мінімум - вибір із нардепів, із місцевих голів облрад, голів громад. У кожній області ми точно десяток добрих кандидатів знайдемо", - вважає політик. За матеріалами "Інтерфакс-Україна".