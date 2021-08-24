Разумков підписав постанову про міжнародну підтримку Кримської платформи

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову про Звернення Верховної Ради до міжнародних партнерів України щодо посилення співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Постанову Парламенту No5775 про Звернення Верховної Ради до міжнародних партнерів України щодо посилення нашого співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що цим документом, серед іншого, Верховна Рада України звернулася із закликом до Генеральної асамблеї ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи та Європейського Парламенту ухвалити резолюції на підтримку Кримської платформи, а також закликала держави-члени долучитися до роботи Кримської платформи в усіх вимірах.

Верховна Рада на позачерговій сесії прийняла постанову щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи.

За підсумками установчого саміту "Кримської платформи", усі делегати приєднались до спільної Декларації.

Нагадаємо, Декларація підтримана всіма учасниками "Кримської платформи" та відкрита для приєднання інших держав та міжнародних організацій.

За останніми даними Міністерства закордонних справ, 46 країн та міжнародних організацій беруть участь у саміті.

Серед них: * три чверті країн Європейського континенту; * усі 27 країн ЄС * усі 30 країн НАТО * Люблінський трикутник (Україна, Польща, Литва) * Асоційоване тріо (Україна, Грузія, Молдова) * усі сусіди України (окрім Білорусі та РФ).